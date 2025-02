Sport

FIDENZA – Cerca il riscatto l’AZ Pneumatica Robur Basket Saronno al PalaPratizzoli di Fidenza, contro i padroni di casa della Fulgor. Dopo il pesante ko nel derby contro Legnano, la Robur ha bisogno di punti importanti per rispondere e reagire subito.

Coach Stefano Gambaro punta a ritrovare in piena efficienza la maggior parte del roster, non al top della forma nella scorsa partita, per provare a giocarsela su uno dei campi più difficili del girone.

Fidenza di coach Bizzozi vanta uno dei roster più interessanti, atletici, tecnici e talentuosi del girone A. Il miglior marcatore è Valdo, elegante e agile scorer da 16 punti di media. In grande forma il playmaker Valsecchi. In rotazione anche validi giocatori come Restelli, Bellini e Galli, con il centro Alì a svettare sotto ai tabelloni. Completano il quadro gli esterni Scattolin e Ghidini. Una squadra forte, completa e profonda.

25esimo turno di Serie B Nazionale Old Wild West, si entra in febbraio. Palla a due stasera, ore 18 a Fidenza, la Robur lotterà col coltello tra i denti.

