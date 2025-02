Calcio

Nella giornata odierna, il Gallarate consolida la vetta, grazie alla vittoria di misura sull’Antoniana per 1-0, con rete decisiva di Quartesan. Un altro successo importante arriva per la Folgore Legnano, che batte la Faloppiese 1-0, mantenendo la terza posizione. Il Valceresio Audax vince 1-0 contro il Marnate Gorla, con gol di Di Iorio, continuando la sua rincorsa ai piani alti. La sfida tra Sommese e Cantello Belfortese si conclude senza reti, mentre il Garbagnate trionfa 2-0 su Amici Dello Sport grazie alle reti di Scaratti e Mita. In un altro scontro, il France Sport cede il passo al San Michele, che vince 2-1 con una doppietta di Jelmini, mentre il Tradate Abbiate si impone 2-1 sull’Union Villa Cassano, con Malatesta e Moretta protagonisti. Infine, l’Union Gorla supera 1-0 l’Arsaghese grazie alla rete di Gomaa.

Prima Categoria – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: QuartesanReti: Scaratti, MitaReti: Di IorioReti: Giannuzzi (F), Jelmini (S), Jelmini (S)Reti: Malatesta (T), Moretta (T), Maniscalco (U)Reti: GomaaGallarate 49, Valceresio Audax 41, Folgore Legnano 36, Union Gorla 35, Tradate Abbiate 33, Faloppiese 30, Marnate Gorla 29, Cantello Belfortese 28, Garbagnate 27, Antoniana 25, Union Villa Cassano 23, France Sport 16, San Michele 15, Arsaghese 14, Sommese 13, Amici Dello Sport 8.