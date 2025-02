Calcio

Nella giornata di oggi, il Bovisio Masciago riconquista la vetta, con la vittoria in trasferta contro l’Ardisci E Maslianico con un 2-1, grazie alle reti di Zanovello e a un autogol avversario. L’Atletico Lomazzo ha battuto l’Itala 2-1, mentre Menaggio e Rovellasca hanno pareggiato 2-2 in un match combattuto. Il Cassina Rizzardi ha prevalso 2-0 contro Bulgaro grazie ai gol di Di Muro e Grandi. In un incontro entusiasmante, Veniano e Montesolaro hanno pareggiato 2-2, con doppiette di Bove per Veniano e Pereira e Monti per Montesolaro. Limbiate ha pareggiato 1-1 contro Gerenzanese, con Tagliabue che ha risposto all’autogol avversario. Il pareggio più emozionante è stato tra Luisago Portichetto e Giovanile Canzese, con un 2-2 finale. Infine, lo Xenia ha vinto 3-1 contro l’S.C. United grazie alle reti di Rescaldani, un autogol e Buran.

Prima Categoria – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

1-2 Reti: Zanovello (B), Autogoal (B)2-1 Reti:2-2 Reti: Butti (M), Autogoal (M), D’Agostino (R), Barcella (R)2-0 Reti: Di Muro, Grandi2-2 Reti: Bove (V), Bove (V), Pereira (M), Monti (M)1-1 Reti: Tagliabue (L), Aloe (G)2-2 Reti: Vismara (L), Cantaluppi (L), Brenna (G), Bonassina (G)3-1 Reti: Rescaldani (X), Autogoal (X), Buran (X), Volpi (U)Bovisio Masciago 41, S.C. United 40, Cassina Rizzardi 39, Montesolaro 37, Ardisci E Maslianico 33, Rovellasca 32, Luisago Portichetto 29, Menaggio 28, Giovanile Canzese 27, Itala 22, Limbiate 21, Veniano 19, Xenia 19, Gerenzanese 18, Bulgaro 14, Atletico Lomazzo 7