Sport

UBOLDO – Giornata quasi primaverile al centro sportivo Rugbiolandia di Uboldo, va in scena il derby tra Dal Pozzo e Cogliatese, in palio tre punti fondamentali per entrambe le squadre.

Campo pesante e complicatissimo, la palla rimbalza davvero male ed è difficile creare trame di gioco. Al 4’ prima chance, punizione per i gialloverdi battuta forte verso la porta, Ortolan blocca in due tempi e riesce a neutralizzare il pericolo. Cinque minuti più tardi, contatto molto dubbio nell’area di rigore dei padroni di casa, Petazzi anticipa Gatti su un cross e l’estremo difensore frana addosso al nr. 11 biancoazzurro, l’arbitro lascia correre tra le proteste degli ospiti. La gara procede senza grosse occasioni ambo le parti, il terreno di gioco complica la situazione per tutti i giocatori in campo che in maniera sporadica a turno tentano conclusioni dalla distanza senza mai impensierire realmente i portieri. Finisce il primo tempo sullo 0-0.

Secondo tempo, subito in avvio gigantesca occasione per la Cogliatese : traversone morbido dalla destra da parte di Avella, sul secondo palo Petazzi anticipa tutti e colpisce bene di testa, Gatti resta immobile ma la palla si stampa sulla traversa per poi essere spazzata via dalla retroguardia gialloverde. Il match si sblocca al 56’, grande imbucata a servire il bel movimento nello spazio di Maggiore che anticipa Ortolan toccando delicatamente la palla con l’interno del piede destro. Il capitano del Dal Pozzo manda in delirio gli instancabili ultras e corre sotto la curva ad esultare, 1-0. Al 62’ la Cogliatese perde Petazzi per un infortunio muscolare e vengono così a mancare fisicità ed esperienza davanti, mentre la difesa casalinga comincia a serrare i ranghi per tenere a bada l’offensiva biancoazzurra. Spitaleri quasi raddoppia al 71’, bello slalom sulla destra e rasoterra a incrociare, Ortolan respinge corto ma Pivato anticipa gli attaccanti gialloverdi pronti al tapin. La Cogliatese cambia modulo e si mette a tre dietro per cercare di rinforzare il centrocampo e alzare il baricentro. I padroni di casa peró restano concentrati e cominciano a giocare sapientemente con il cronometro, con l’ausilio del direttore di gara che fischia praticamente ad ogni contatto. Gli ultimi venti minuti di fatto non si giocano, ritmo spezzettato e interruzioni continue. Biemmi prova a dare una scossa con qualche cambio ma nulla da fare, Dal Pozzo vince per 1-0 e, dopo il successo dell’andata, porta a casa anche il secondo derby della stagione.

Partita che poteva finire davvero in qualsiasi modo, ma come già successo in passato a fare la differenza è stato il capitano e centravanti dei gialloverdi Maggiore che all’unica vera occasione da gol capitatagli sui piedi non ha sbagliato. Per le Cogliatese prestazione tutto sommato sufficiente, è mancata un po’ di fortuna e un po’ di cattiveria in situazioni che avrebbero potuto portare alla via del gol. Dal Pozzo scavalca così i biancoazzurri e continua la sua marcia, settimana prossima altro scontro diretto in trasferta contro la Polisportiva Veranese. La Cogliatese resta ancora pienamente in corsa ma non è tempo di fermarsi, prossima sfida in casa contro l’Aurora Desio.

Dal Pozzo – Cogliatese : 1-0

Dal Pozzo : Gatti, Fagotti, Restelli, Castelnovo, Buttazzo, Stefanizzi, Antonini, Canti, Maggiore, Barone, Spitaleri. A disposizione : Salvadore, Copreni, Dezio, Alberganti, Bagnato, Corradini, Borgatti, Daga, Sevesi. All. Imburgia

Cogliatese : Ortolan, Pascale K., Rose, Muraca, Pastore, Chiari, Borghi, Cuzzolin, Avella, Cimnaghi, Petazzi. A disposizione : Borgonovo, Belotti, Capici, Corona, Del Bianco, Ferrario, Pascale G., Pivato, Ventrella. All. Biemmi

Marcatori : 11st Maggiore

