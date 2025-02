Calcio

CISLAGO – Pari interno per il Cistellum che, per la 19′ giornata di Seconda categoria (girone Z) ha ospitato questo pomerigigo la Virtus Cantalupo. Partita dunque conclusasi in parità e senza gol: 0-0.

CISTELLUM: Gaglioti, Garri, Bonfrate, Viola, Simone, Vecerina, Zoumbare, Puggioni, Marazzi, Rimoldi, Geron. A disposizione D’Auria, Sponsale, Morosi M., Farioli, Morosi L., Pastori, Costanzo, Badolli, Massaro, All. Bellegotti.

Risultati

Busto 81-Samarate 0-4, Cistellum-Virtus Cantalupo 0-0, Lonate Ceppino-Legnarello 2-0, Mocchetti-Torino 3-1, Pro Juventute-Solbiatese 1-2, Robur-San Marco 0-1, Union Oratori Castellanza-Amor sportiva 2-2. Posticipo martedì 4 febbraio Ardor-Borsanese.

Classifica

Mocchetti 42 punti, San Marco 35, Cistellum 34, Virtus Cantalupo 33, Torino club e Robur 30, Lonate Ceppino 29, Samarate 28, Pro Juventute 27, Union Oratori Castellanza 26, Busto 81 23, Amor sportiva 20, Ardor 17, Borsanese 16, Solbiatese 11, Legnarello 9.

