Calcio

SARONNO – Tempo di derby allo stadio “Colombo Gianetti” dove questo pomeriggio, per la quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza il Fbc Saronno riceve l’Ardor Lazzate. Si gioca dalle 14.30, su ilSaronno la cronaca play by play del match.

Arbitro designato è Andrea Virgili di Olbia (assistenti Giovanni Arrigono di Brescia e Giovanni Lo Monaco di Como). Per i saronnesi una gara da non sbagliare, la prima di un difficile ciclo che metterà i biancocelesti di fronte a tutte le migliori del torneo: per risalire la china ed arrivare almeno al quinto posto ovvero in zona playoff il Saronno non può sprecare punti. Analogo discorso vale però anche per l’Ardor Lazzate, squadra ambiziosa e dalla rosa importante, che veleggia nelle zone alte della classifica.

Classifica

Pavia e Mariano 45 punti, Solbiatese 44, Ardor Lazzate, Caronnese e Rhodense 40, Fbc Saronno 34, Sedriano 24, Cinisello 23, Sestese e Meda 22, Casteggio e Vergiatese 21, Lentatese 20, Legnano 19, Ispra 18, Robbio Libertas 11, Base 96 Seveso 7.

02022025