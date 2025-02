Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo il ko con la Solbiatese e i due pareggi con Ardor Lazzate e Vergiatese, la Caronnese ritrova la vittoria nella partita disputata nel primo pomeriggio di questa prima domenica di febbraio allo stadio comunale di Caronno Pertusella dove, in occasione della ventunesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda, ha ospitato il Casteggio.

Nel primo tempo i padroni di casa continuano ad attaccare in cerca del goal del vantaggio che, dopo le azioni pericolose create da Corno e Battistella che finiscono sul fondo per pochi centimetri, arriva poco prima del duplice fischio del direttore di gara con Cannizzaro che riesce a concludere in rete deviando il perfetto cross di Battistella mettendo ko l’estremo difensore avversario. Nella ripresa la Caronnese cerca numerose volte di raddoppiare il vantaggio per chiudere il match con Colombo e con il capitano rossoblu Corno ma il portiere ospite Murriero blinda la porta.

La Caronnese torna, così, alla vittoria in una partita non semplice che regala ai rossoblu tre punti importantissimi con cui accorcia a -3 dalla vetta occupata momentaneamente dal Pavia, avversario rossoblu del prossimo weekend calcistico.

SC CARONNESE – CASTEGGIO 1-0

CARONNESE: Paloschi, Battistella, Napoli, Zibert, Galletti, Sorrentino, Paltrinieri, Savino (16′ st Cerreto), Colombo, Corno (43′ st Iacovo), Cannizzaro (35′ st Malvestio). A disposizione: Vergani, Lofoco, Dilernia, De Angelis, Oliviero, Omoregbe. All. Michele Ferri.

CASTEGGIO: Murriero, Daprati (1′ st Di Raco), Bernini, Mauri, De Stradis, Provasio (29′ st Pacelli), Buscaglia (33′ st Citterio), Berbieri, Cavalleri, (38′ st Speroni) Moltini, Torre. A disposizione: Masotino, Barbieri, Arbasini, Burioli, Pepe. All. Stefano Civeriati.

(foto da Caronnese)