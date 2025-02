Primo piano

CERIANO LAGHETTO – Lo scorso 19 gennaio, all’oratorio San Domenico Savio di Ceriano Laghetto, si è tenuta la premiazione del concorso “Un presepe con voi”, arrivato alla XIV edizione e organizzato dall’associazione Ceriano in festa, in collaborazione con l’amministrazione di Ceriano Laghetto e la parrocchia di San Vittore Martire.

In apertura, presentato da Salvatore Prudenzini, il concerto “Tra passato e futuro, music in my soul” con Mario Mazzara al piano e la voce soprano Andrea Re. Trasportato nel tempo da brani come “O mia bela Madunina”, “‘O Surdato ‘nnammurato” e “O’sole mio” il pubblico completamente rapito, ha applaudito e cantato.

Con i due giri di tombola, subito dopo il concerto, certo l’atmosfera non è stata meno frizzante: fra una battuta e una citazione della smorfia napoletana, in premio cesti, borsette, tavolette di cioccolato, uno smart watch. Soddisfatti i vincitori, fra cui il più piccolo, è andato a casa super contento con il monopattino fresco di cinquina.

Infine, mostrate le foto di tutti i presepi in gara, si è passati al momento più atteso: l’annuncio dei vincitori del concorso. Per la categoria ragazzi, il vincitore è Claudio Fusari, già noto per le sue originalissime realizzazioni degli scorsi anni, quest’anno ha presentato una Natività composta con fogli di giornale. Il secondo posto va alla squadra “Coccinelle” della scuola dell’Infanzia “Suor Teresa Ballerini” di Ceriano Laghetto ; il terzo posto al presepe “minimal” dei bimbi Riccardo e Clarissa Petriccione .

Per la categoria adulti, il presepe di Donato Caggiula, in stile classico, una realizzazione molto ambiziosa e impegnativa, vince il primo premio, superando di pochi punti, lo storico vincitore Claudio Basilico che però è al secondo posto, con il suo presepe , sempre stupendo, realizzato a mano, molto curato nei particolari. Al terzo posto, una piacevole sorpresa, la new entry del presepe della famiglia Bondesan, chiaramente frutto di tanto impegno.

In serata su facebook, lo stesso Claudio Basilico si è congratulato personalmente con il nuovo vincitore Caggiula; questi ha più volte dichiarato che Basilico resta il maestro del presepe, a Ceriano Laghetto e dintorni, ed è certamente così infatti, di ispirazione per molti. Dulcis in fundo, per la categoria “fuori concorso” un ringraziamento a Francesco Morelli per il suo “presepe nel Borgo Chianura di Amantea”.

Inoltre, alla Pro-Loco di Ceriano Laghetto e ai volontari che, questo ultimo Natale, hanno realizzato lo splendido progetto “Il filo che unisce”, posizionato all’ingresso della Chiesa di San Vittore Martire, in centro a Ceriano Laghetto, l’associazione Ceriano in Festa ha consegnato la targa di attestato di merito, conferito con gratitudine e profonda commozione.

“La premiazione del concorso è da anni la chiusura ufficiale delle festività natalizie, in allegra compagnia dei cittadini cerianesi”, afferma Antonella Imperato, ex assessore di Ceriano Laghetto e portavoce dell’associazione Ceriano In Festa.

“I partecipanti alla premiazione, si sono talmente divertiti , che abbiamo lasciato tutti, dando fin da adesso , già appuntamento per l’anno prossimo, in segno di promessa”, conclude Pascal Castello, presidente dell’associazione.