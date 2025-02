Altre news

SARONNO – Domenica 2 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e sole splendente per tutta la giornata. Le temperature oscilleranno tra una minima di 0°C nelle prime ore del mattino e una massima di 13°C nel pomeriggio. I venti saranno deboli, provenienti da Nord al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Non sono previste piogge né allerte meteo.

Anche in Lombardia il tempo sarà stabile grazie all’alta pressione, con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali e i venti saranno generalmente deboli, con una leggera rotazione dai quadranti settentrionali a quelli sud-orientali nel corso della giornata.

Nel Tradatese e nella zona delle Groane, la giornata di domenica 2 febbraio sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature simili a quelle di Saronno. Le minime si attesteranno intorno agli 0°C, mentre le massime raggiungeranno i 12-13°C nelle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli, provenienti da Nord al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni né fenomeni di rilievo.

A Lazzate, la giornata sarà caratterizzata da cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno in linea con quelle di Saronno, con minime intorno agli 0°C e massime che raggiungeranno i 12-13°C. I venti saranno deboli, provenienti da Nord al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Anche in queste aree non sono previste precipitazioni né fenomeni meteorologici rilevanti.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.