Calcio

Si accorcia la classifica con i pareggi di Pavia e Mariano, entrambe a 46 punti, dopo rispettivi 1-1 contro Sedriano e Cinisello. La Solbiatese non ne approfitta, perdendo sul campo della Rhodense per 2 a 0, con la doppietta di Urso. La Caronnese supera il Casteggio 1-0, grazie alla firma di Cannizzaro alla fine della prima frazione di gioco. Saronno beffato sul finale dalla rete di Becerri, che permette all’Ardor Lazzate di non tornare a casa sconfitta, pareggiando la rete di Locati, Partita importante quella del Base 96, che batte Ispra Calcio 1-0 grazie a un rigore di Broggi, salendo a 10 punti. La Sestese vince 1-0 contro il Legnano, mentre la Lentatese si impone 2-0 sul Meda con la doppietta di Siano.

Eccellenza – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

1-0 Reti: 30′ st Rig. Broggi1-1 Reti:4′ st Brighenti (M), 25′ st Stefanoni (C)1-1 Reti: 10′ pt Locati (S), 45′ st Becerri (A)0-1 Reti: 7′ st Romano0-2 Reti: 41′ pt Siano, 5′ st Siano2-0 Reti: 19′ st Urso, 36′ st Urso1-1 Reti: 1′ st Tartaro (R), 24′ st Giuricich1-1 Reti: 16′ pt Rig. Markovic (S), 25′ pt Panigada (P)1-0 Reti: 45′ pt CannizzaroPavia 46, Mariano 46, Solbiatese 44, Caronnese 43, Rhodense 43, Ardor Lazzate 41, FBC Saronno 35, Sestese 25, Sedriano 25, Cinisello 24, Lentatese 23, Meda 22, Vergiatese 22, Casteggio 21, Legnano 19, Ispra Calcio 18, Robbio Libertas 12, Base 96 Seveso 10.