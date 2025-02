Città

CESATE – Un atlante delle canzoni e i dischi degli anni Sessanta: “Mille bolle blu” è l’opera, a cura del cesatese Enrico Borroni, autore di numerose canzoni per band e cantanti famosi, tra cui Gian Pieretti, Little Tony e Mino Reitano, e di Guido Racca, scrittore ed esperto di musica.

L’atlante, in vendita nelle librerie a partire dal prossimo 12 febbraio, presenta i successi discografici di un decennio straordinario, con un’ampia rassegna di brani che hanno lasciato il segno nel tempo e tutte le copertine originali e numerose immagini d’epoca.

Teatro di grandi cambiamenti, gli anni sessanta furono ricchi di novità artistiche e musicali. Con la loro grande popolarità, le canzoni esprimevano tutto il fervore, la freschezza e l’ingenuità dell’epoca. Mille bolle blu raccoglie le classifiche di vendita dei dischi a 45 giri di quel decennio passando in rassegna i 100 dischi più venduti e le prime 40 posizioni mensili di ogni anno, per un totale di oltre 8000 titoli. Splendidamente illustrato con le copertine originali dei dischi, il libro contiene inoltre un’introduzione alla musica leggera degli anni sessanta, interviste, copertine di spartiti, classifiche straniere e molto altro ancora.

Dalle canzoni melodiche al rock, dai personaggi senza tempo come Mina, Morandi e Battisti ai divi dimenticati come Umberto Bindi, Pino Donaggio e Caterina Valente, dagli incursori stranieri (oltre ai Beatles e ai Rolling Stones ci sono Bob Dylan, Tina Turner, Stevie Wonder e tanti altri), all’epopea del beat, la risposta italiana al dilagare della musica angloamericana, gli anni sessanta hanno cambiato per sempre la musica e il costume giovanile. Se i grandi cinema, le sale da ballo, i juke box, i programmi come Hit Parade e Per voi

giovani sono ormai solo un ricordo, la musica e lo stile di vita che veicolavano continuano a esercitare una grande influenza ancora oggi.

I dischi a 45 giri hanno accompagnato una rivoluzione che ha visto emergere i giovani come soggetti autonomi, che spesso rifiutavano in blocco i valori delle generazioni precedenti. Le canzoni improvvisamente non guardavano più solo all’Italia ma al mondo. I testi parlavano ancora d’amore, ma lo facevano in modo diverso dal passato: ciò che fino a pochi anni prima era tabù improvvisamente

usciva alla luce del sole. La radio, la televisione e i dischi, finalmente alla portata di tutti, permettevano alla nuova musica di entrare ovunque, plasmando così mode, abitudini e sentimenti. La riscoperta del vinile come supporto fisico e collezionabile della nostra

musica preferita è ormai una realtà. Ma la musica del passato è ben presente anche nei brani di oggi, come retaggio culturale e fonte di ispirazione. Nonostante la presenza di numerose riviste di settore, nel panorama editoriale mancava un’opera di consultazione che raccogliesse tutti i singoli di successo: un catalogo pieno di ricordi e di sorprese.

