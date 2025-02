news

Le meme coin sono certamente una delle nicchie di criptovalute che più accendono l’entusiasmo degli investitori in cerca di emozioni forti.

Si tratta di un settore estremamente volatile, capace di moltiplicare il capitale investito ma anche di azzerarlo completamente nel giro di poche ore o persino minuti. Non tutte le crypto di questo segmento vivono costantemente sul filo del rasoio, ma è evidente come l’incertezza e l’eccitazione che circondano questo tipo di asset siano capaci di attirare numerosi investitori.

Ma cosa sono esattamente le meme coin?

In sostanza, si tratta di token ispirati a meme (ovvero scherzi, battute o fenomeni sociali che si diffondono su Internet), che vengono utilizzati come soggetto di una criptovaluta.

Ciò significa che una meme coin avrà l’immagine del meme scelto e sarà promossa attraverso un’enorme quantità di post online legati a quel tema.

L’obiettivo di tutto ciò? Raggiungere la massima popolarità sul Web e costruire una community solida attorno al progetto. I post virali diventano così un efficace strumento di marketing per la meme coin stessa. Infatti, se un token riesce a diventare popolare su Internet, è probabile che molti decidano di acquistarlo, facendone aumentare il prezzo.

Di base, quasi nessuna meme coin ha un valore intrinseco o un’infrastruttura solida alle spalle. Il loro successo si basa principalmente sul sentiment del mercato e sulla percezione di valore.

Può sembrare assurdo, ma non è molto diverso da ciò che accade con le gemme preziose: al di là della loro brillantezza, si tratta pur sempre di semplici pietre colorate, il cui valore è determinato dalla domanda e dalla percezione sociale.

Un esempio eclatante è quello di Dogecoin ($DOGE), la meme più famosa del mondo: un asset apparentemente privo di valore, ma che ha raggiunto una capitalizzazione di circa 50 miliardi di dollari.

Nata per scherzo una decina di anni fa, con l’intento di parodiare Bitcoin, oggi Dogecoin è l’ottava criptovaluta per capitalizzazione di mercato e vale più della maggior parte delle aziende mondiali.

Le meme coin possono sembrare un fenomeno frivolo a chi non le conosce, ma i numeri raccontano una realtà ben diversa. Ogni giorno, infatti, milioni di investitori preferiscono puntare su Dogecoin piuttosto che su complessi progetti blockchain di nuova generazione. Questo perché, nonostante la loro natura apparentemente scherzosa, le meme coin hanno spesso registrato rendimenti più tangibili rispetto a molti altri progetti molto più strutturati.

Come comprare le meme coin

Dove si acquistano le meme coin? In realtà, sono disponibili su molte piattaforme, in particolare sui principali exchange internazionali.

Le crypto più affermate si trovano facilmente su questi mercati, mentre le criptovalute emergenti possono essere più difficili da reperire. Tuttavia, nelle giuste condizioni, queste ultime possono rivelarsi opportunità di investimento estremamente redditizie.

Un caso interessante è quello di Meme Index ($MEMEX), un progetto nato con l’obiettivo di rivoluzionare il modo di investire proprio nelle meme coin. Si tratta di un fondo che segue l’andamento di un’intera nicchia di mercato, in modo simile a quanto fanno gli ETF con gli indici finanziari globali e nazionali.

Investire in questi fondi anziché in una singola meme coin permette di ridurre i rischi legati alla volatilità dei singoli asset. Se, ad esempio, un fondo è composto da 200 meme coin e una di queste azzera il suo valore, l’impatto sulla performance complessiva sarà minimo, pari solo allo 0,5% (supponendo una distribuzione equa).

Quando il mercato è in crescita, l’indice offre rendimenti medi equilibrati: se metà delle crypto registra un 10x e l’altra metà rimane stabile, il rendimento complessivo sarà di 5x.

Questa strategia consente di minimizzare i rischi senza rinunciare a profitti elevati, rendendo l’investimento nelle meme coin più razionale e sostenibile.

In questo senso, non si tratta più di pura speculazione, ma di una strategia di gestione del rischio in un settore altamente performante, che ha registrato i migliori risultati nell’ultimo anno.

Attualmente, Meme Index è in fase preliminare di sviluppo, con il lancio del suo token $MEMEX che sta già attirando una grandissima attenzione tra gli investitori. Ad oggi, il progetto ha raccolto oltre 3,1 milioni di dollari in investimenti, con il token MEMEX disponibile in prevendita al prezzo di 0,0157183 dollari.

VAI ALLA PREVENDITA DI MEME INDEX

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.