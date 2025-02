Comasco

MOZZATE – Nonostante le iniziali difficoltà organizzative, il palio di Mozzate avrà luogo anche nel 2025, seppur in una versione ridotta. La decisione è stata presa dopo che il rione La Torre è riuscito a trovare i suoi tre rappresentanti, garantendo così la partecipazione a quattro rioni e il proseguimento della manifestazione.

La svolta è arrivata dopo settimane di incertezza. Il giorno dell’Epifania, infatti, non era stata effettuata la consueta estrazione dei temi, in quanto Solaro, Mornera e Bozzente avevano deciso di non voler competere senza La Torre. Questa posizione ha spinto il rione in difficoltà a reagire e, accanto al capitano riconfermato Santino De Bergomi, si sono uniti Marilù Airoldi e Luca Fonzo. Il capitano ha espresso soddisfazione per aver trovato due nuovi consiglieri pronti a sostenere il palio, sottolineando come la loro motivazione sia nata proprio dalla possibilità che l’evento venisse annullato.

Negli ultimi giorni il convocato, ora al completo, si è riunito per definire i dettagli dell’edizione 2025, che sarà caratterizzata da importanti novità. Walter Panzeri, tra i maggiorenti della manifestazione, ha spiegato che, pur mantenendo vivo lo spirito del palio, si è deciso di rinunciare al tema, al parco tematico e alla sfilata. L’evento si concentrerà esclusivamente sui giochi, con un programma ridotto rispetto alle sette giornate dello scorso anno. La scelta è stata dettata dalla difficoltà dei rioni nel reperire volontari e spazi adeguati per la realizzazione delle attività tradizionali.

In ottica futura, si sta già pensando all’edizione 2026. È prevista l’istituzione di un tavolo tecnico per studiare una formula più moderna e snella del regolamento, evitando di sovraccaricare i volontari e i giocatori sempre coinvolti. Nel frattempo, l’intrattenimento per la festa patronale sarà comunque garantito, con la conferma dell’immancabile palo della cuccagna.

(foto dalla pagina Facebook del Palio di Mozzate)