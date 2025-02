Calcio

Nella 19ª giornata del campionato, la Baranzatese continua la sua marcia in testa alla classifica con una netta vittoria per 3-0 contro il Luino, grazie ai gol di Stoica, Capogna e Distefano. Alle sue spalle, il Morazzone vince 3-2 in una partita combattuta contro l’Accademia BMV, con una doppietta di Petruzzellis che ribalta il risultato dopo il gol di Rondanini per gli ospiti. La Besnatese ottiene una vittoria importante per 1-0 contro l’Olimpia Tresiana, grazie a un gol di Bertuzzi. L’Universal Solaro supera 4-1il Valle Olona, con un poker di Tartaglione che trascina i suoi alla vittoria. Nella sfida tra Canegrate e Ceriano Laghetto, i due squadroni non si fanno male, pareggiando 2-2: reti di Italia e Selmo da una parte, Frau e Parisi dall’altra. Nel match tra Aurora Cantalupo e Gavirate, i padroni di casa vincono 3-1, con un gol di Arizzi a chiudere la partita dopo una rete di Pliscovaz per gli ospiti. In chiusura, il pareggio a reti bianche tra Verbano e Academy Uboldo.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 22′ pt Alberti (A), 9′ st Bianchi (A), 26′ st Arizzi (A), 37′ st Pliscovaz (G)Reti: 6′ pt Stoica, 9′ st Capogna, 23′ st DistefanoReti: Italia (Ca), Selmo (Ca), Frau (Ce), Parisi (Ce)Reti: 7′ pt Giordano (M), 33′ pt Rondanini (A), 3′, 15′ st Petruzzellis (M), 9′ st Gazzardi (A)Reti: 10′ st Arienti (Co), 29′, 34′ st Bertuzzo (Ca)Reti: 42′ pt Tartaglione (U), 5′, 18′, 35′ st Tartaglione (U), 11′ st Martegani (V),Reti: 39′ pt BertuzziBaranzatese 50, Morazzone 43, Besnatese 36, Universal Solaro 34, Canegrate 32, Accademia BMV 30, Aurora Cantalupo 29, Castanese 23, Cob 91 21, Ceriano Laghetto 20, Olimpia Tresiana 20, Verbano Calcio 17, Valle Olona 17, Luino 16, Gavirate 16, Academy Uboldo 12.