SARONNO – Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la riqualificazione pedonale e ciclabile del collegamento via Garibaldi -via Milano dove c’è il sottopasso ciclopedonale, lungo la direttrice per il cimitero maggiore e la ciclopedonale verso via Varese.

Meteo permettendo, fanno sapere dal Comune, “i lavori saranno terminati in circa quattro settimane. Questo nuovo percorso sicuro per pedoni e ciclisti consentirà il collegamento con la zona del cimitero, via Milano e la Varesina ciclabile, i cui lavori sono in fase avanzata con l’apertura già avvenuta di un buon tratto del percorso previsto da Caronno a Gerenzano (asse sud-nord della città quindi sia un collegamento urbano che intercomunale). Prosegue così l’attività prevista dall’Amministrazione allo scopo di creare nuovi percorsi sicuri ciclabili e pedonali e di ricucire tratti esistenti ma ancora non connessi tra di loro”.

(foto: aperto il cantiere per la ciclopedonale)

02022025