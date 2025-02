Città

SARONNO – C’è chi, con un pizzico di campanilismo, segue la sua carriera e quindi attendeva di vederla comparire, chi l’ha riconosciuta durante la visione ed è rimasto piacevolmente colpito.

Nella fiction del momento “M. Il figlio del secolo”, in onda su Sky, c’è anche l’attrice saronnese Elena Lietti, che dà volto ed emozioni a Velia Titta, moglie di Giacomo Matteotti.

Un’interpretazione che è valsa alla saronnese ottime recensioni, come quella di Paolo Nizza, che parla di “una recitazione in sottrazione, l’elaborazione di un lutto esplicato in pochi ma significativi gesti, in sguardi indimenticabili, in battute taglienti quanto rasoi. Un’interpretazione da applausi a scena aperta”.

Elena Lietti, nata a Saronno il 1º ottobre 1977, ha iniziato la sua carriera teatrale collaborando con Filippo Timi e partecipando a diverse produzioni del Teatro Franco Parenti di Milano. Ha esordito al cinema nel 2009 con “Oggi sposi” di Luca Lucini e ha ottenuto riconoscimenti per ruoli in film come “La pazza gioia” di Paolo Virzì. In televisione, è nota per la serie “Il miracolo” di Niccolò Ammaniti e per la miniserie “Anna”. La sua partecipazione a “M. Il figlio del secolo” arricchisce ulteriormente una carriera già significativa.

(foto da https://tg24.sky.it/spettacolo/serie-tv/2025/02/01/m-il-figlio-del-secolo-recensione-finale)

