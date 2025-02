Città

SARONNO – Una lettera aperta per confermare la difficile situazione del pronto soccorso ma soprattutto per ringraziare il personale dell’ospedale e i soccorritori che hanno fatto del loro meglio per assistere tutti i pazienti in difficoltà.

E’ quella che scrive una saronnese che negli ultimi giorni ha avuto bisogno della cure della struttura saronnese.

Con la presente desidero ringraziare nuovamente la Croce Rossa di Saronno, gli operatori intervenuti tempestivamente nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio quando ho avuto l’ennesima fibrillazione atriale parossistica.

Leggendo questa mattina su “Il Saronno” le condizioni critiche, dovute al sovraffollamento del pronto soccorso, non posso che confermare, essendo stata presente proprio quella notte, nel corridoio e in ogni spazio disponibile si trovavano malati sui lettini, chi in attesa di ricovero, chi come me era assistito per la propria emergenza. Nonostante il sovraffollamento e lo scarso personale, si prodigavano tutti ad assisterci dimostrando pazienza, disponibilità, preparazione e gentilezza. Questo mi sembra doverso farlo presente. Vorrei quindi ringraziare tutti, medici, paramedici e personale Oss.

Un ringraziamento particolare alla dottoressa Campollano presente al mio arrivo, il medico dott Michele Mitaritonno che con tanta umanità mi ha presa in carico fino alle dimissioni. Grazie di cuore.

