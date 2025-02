Calcio

Prosegue la corsa dell’Ospitaletto, ma il passo falso contro il Sangiuliano City 1-0 accorcia le distanze in classifica. Ne può approfittare il Desenzano, che però cade 2-1 contro una determinata Varesina, capace di ribaltare il risultato con le reti di Rosa e Bertoli. Continua il buon momento del Pro Palazzolo, che dilaga 4-1 contro il Club Milano, mentre la Casatese si impone di misura sulla Castellanzese 1-0. Pari tra ChievoVerona e Folgore Caratese 1-1, risultato che rallenta la corsa di entrambe. In zona playoff, vittoria importante del Breno sulla Pro Sesto 3-1, con doppietta di Moscatelli. Successo anche per il Crema, che passa 1-0 sul campo dell’Arconatese grazie alla rete di Akammadu. Nelle zone basse, colpo del Nuova Sondrio, che supera il Ciliverghe 2-0, e del Fanfulla, che batte 2-1 il Sant’Angelo con doppietta di Lucatti. Il Vigasio trova tre punti pesanti con un gol al 47’ st contro il Magenta 1-0.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

0-1 Reti: 41′ pt Akammadu3-1 Reti: 35′ pt Moscatelli (B), 7′ st Rig. Busatto (P), 24′ st Moscatelli (B), 37′ st Minessi (B)1-0 Reti: 42′ st Diana1-1 Reti: 6′ pt De Cerchio (C), 48′ pt Rig. Ferrandino (F)2-1 Reti: Lucatti (F), Lucatti (F), D’Este (S)0-1 Reti: 47′ st Moras2-0 Reti: 22′ pt D’Alpaos, 42′ pt Ojeda Caballero4-1 Reti: 23′ pt Autogoal (P), 35′ pt Boschetti (P), 43′ pt Dioh (C), 2′ st Paloschi (P), 44′ st Conti (P)1-0 Reti: 24′ pt Tremolada2-1 Reti: 14′ pt Cardella (D), 24′ st Rosa (V), 35′ st Bertoli (V)Ospitaletto 54, Calcio Desenzano 49, Folgore Caratese 47, Pro Palazzolo 46, Casatese 45, Varesina 43, ChievoVerona 43, Sant’Angelo 37, Breno 35, Pro Sesto 35, Sangiuliano City 32, Club Milano 32, Crema 31, Vigasio 30, Nuova Sondrio 27, Castellanzese 27, Fanfulla 24, Magenta 23, Ciliverghe 20, Arconatese 18.