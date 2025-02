Volley

MONZA – Sconfitta al tie-break per la Ets-Rossella Caronno nella prima giornata del girone di ritorno di serie B. Un match avvincente, a Monza contro i locali del Vero volley, che ha messo in mostra la determinazione dei ragazzi caronnesi e la loro resilienza, ma il risultato finale non ha sorriso alla squadra. La partita ha rispecchiato quella di andata, dove Caronno avanti 2 a 1 ha poi perso nel quinto e decisivo set.



I gialloblu partono determinati vincendo il primo set (19-25) aiutati anche dagli 8 errori in battuta degli avversari ma perdono poi il secondo parziale (25-19) in cui i monzesi recuperano il gap limitando gli errori e migliorando la ricezione. Crusca e compagni iniziano bene il terzo set (1-6) che con un gioco determinato e una maggiore coesione chiudono senza problemi (17-25) portando entusiasmo e speranza. Nel quarto set, nonostante gli sforzi e la grande prova di carattere del Caronno, l’avversario ha ripreso il controllo del gioco e si è imposto (25-17). Il tie-break, come già successo in passato, è stato una lotta emozionante fino all’ultimo punto, ma il risultato finale vede il Vero Volley vincitore (15-12).

Vero Volley Monza-Ets Rossella Caronno 3-2

(19-25/25-19/17-25/25-17/15/12)

(foto: saluto fra Vero Monza e Caronno)

