Volley

SARONNO – Alla ripartenza del campionato di volley maschile serie B vittoria casalinga 3-2 nel tardo pomeriggio di ieri della capolista Pallavolo Saronno contro il Val Chisone, si è giocato al Paladozio di via Biffi.

Netto successo per la Miretti Limbiate, che in casa ha battuto Ag Milano 3-0. Un successo che consente ai limbiatesi di raggiungere la vetta in coabitazione con Saronno.

Risultati

Parella Torino-Novi 1-3, Vero Monza-Rossella Caronno 3-2, Yaka Malnate-Alto Canavese 3-0, Pallavolo Saronno-Val Chisone 3-2, Impresind Desio-Ciriè 1-3, Miretti Limbiate-Ag Milano 3-0. Oggi Sant’Anna-Garlasco.

Classifica

Pallavolo Saronno e Miretti Limbiate 32 punti, Yaka Malnate e Rossella Caronno 26, Garlasco 25, Ciriè 24, Vero Monza 23, Parella Torino 21, Sant’Anna e Novi 20, Alto Canavese 19, Impresind Desio 13, Ag Milano 6, Val Chisone 4.

(foto: Pallavolo Saronno festeggia la vittoria contro il Val Chisone al Paladozio di via Biffi)

