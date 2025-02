Cronaca

LIMBIATE – Spaccata a Limbiate, durante la notte nel fine settimana è stato preso di mira Mirelli, negozio storico che si occupa di vendita e riparazione di biciclette e motocicli ed ha sede in via Trieste. Il botto alle 2, i malviventi hanno utilizzato un’auto rubata, come “ariete”, mandandola a scontrarsi contro la vetrina e poi abbandonandola sul posto. A quanto pare i malviventi non hanno comunque avuto il tempo di prendere niente, hanno causato tanto baccano che subito si sono accese le luci delle finestre delle case vicine e quindi sono scappati.

Ai proprietari dell’esercizio commerciale non è rimasto altro che prendere atto dell’accaduto, ed hanno presentato una denuncia contro ignoti ai carabinieri, i militari dell’Arma hanno quindi eseguito un sopralluogo sul posto in cerca di qualche elemento utile alle indagini.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

03022025