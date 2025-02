Calcio

PADERNO DUGNANO – La Gerenzanese rimedia il quinto pareggio consecutivo nella partita disputata nel primo pomeriggio di ieri 2 febbraio nel centro sportivo comunale Enrico Toti di Paderno Dugnano contro il Limbiate.

Nel primo tempo parte benissimo la squadra di casa che riesce a creare diverse occasioni tra cui un goal annullato per fallo in attacco sul portiere avversario. Dopo lo spavento della rete annullata la Gerenzanese sale in cattedra ma riesce a sbloccare il risultato solamente nel finale quando, precisamente al 38′ della ripresa, Aloe concretizza un calcio di rigore firmando lo 0-1. Dopo che la Gerenzanese si divora con Ciuciu il goal del raddoppio, i padroni di casa riescono clamorosamente a pareggiare i conti in pieno recupero con la bella rete di Tagliabue

Finisce, dunque, in pareggio una partita combattuta fino all’ultimo respiro con il Limbiate che è riuscito a pareggiare in pieno recupero un match per niente facile. Dopo i risultati di ieri, la Gerenzanese resta in zona play-out a quota 18 punti a tre lunghezze di distanza dalla zona salvezza occupata proprio dagli avversari del Limbiate.

(foto da archivio)