iltra2

BUSTO ARSIZIO – Alle 11 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti sul territorio del comune di Busto Arsizio in viale delle Industrie per un incidente sul lavoro.

Durante le fasi di caricamento del materiale un camion ha urtato le lastre in cemento di copertura della facciata di un capannone, le stesse cadendo hanno travolto la cabina dell’automezzo. Gli operatori hanno estratto l’uomo alla guida dalle lamiere collaborando con il personale sanitario. L’infortunato è un uomo di circa 47 anni che ha riportato solo lievi ferite. In posto anche ambulanza, automedica, carabinieri, polizia locale;la squadra resta in posto in attesa dell’arrivo di Ats.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco a Busto Arsizio per l’incidente con crollo)

03022025