Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Movimentato episodio lo scorso fine settimana a Caronno Pertusella: un uomo ha coraggiosamente inseguito un malvivente che aveva appena rubato il telefonino a sua moglie.

Il fatto è accaduto dove si trova il supermercato Tigros ed altri esercizi commeciali a margine dell’ex statale Varesina, in orario pomeridiano: degli sconosciuti hanno avvicinato la donna in zona posteggio ed uno le ha sottratto il telefonino, lei si è messa a gridare ed a quel punto è intervenuto il marito, che era in auto. Il ladro ed il complice sono corsi via in direzione sud, verso Garbagnate Milanese, alla fine riuscendo a fare perdere le tracce.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: l’area dove si è verificato il movimentato furto del telefonino)

03022025