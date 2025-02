news

Creare un calendario personalizzato con foto, è più facile di quanto tu possa credere. Infatti, puoi farlo da te a casa: ti basta un programma e una buona stampante.

Come creare il tuo calendario personalizzato online

Online hai la possibilità di creare in modo gratuito calendari fotografici. Le scelte più popolari includono Canva e PicadillyCalendar. In poche mosse crei il calendario e aggiungi le fotografie più belle che hai già attentamente selezionato in precedenza. Non ti resta che personalizzare come preferisci i mesi dell’anno e mandare tutto in stampa. Per realizzare il tuo calendario a casa, qui puoi trovare cancelleria e toner per stampanti a ottimi prezzi. Per un risultato ancora migliore, investi nell’acquisto di una carta di alta qualità che rende ancora più belle le tue fotografie con colori nitidi e brillanti.

I programmi per realizzare un calendario fotografico a casa.

Tieni presente che probabilmente sul tuo computer a casa hai già alcuni programmi da usare per realizzare bellissimi calendari fotografici perfetti da regalare. Non ci vuole poi molto in fondo: basta avere Microsoft Publisher che, di solito, è già incluso nel pacchetto standard di Windows 365. In realtà, puoi riuscirci anche con altri software ancora più comuni come Microsoft Excel o Word che già usi tutti i giorni in ufficio.

Altri programmi validissimi quando si tratta di realizzare calendari da zero da personalizzare con le tue fotografie sono Gimp e Photoshop che però sono programmi di grafica per cui spesso è richiesta una destrezza maggiore. In tutti i software sono già presenti modelli e template per creare calendari in pochi click.

I siti web migliori per personalizzare il calendario

In alternativa, puoi entrare in un sito web dove trovi template già pronti in cui ti basta aggiungere le fotografie che hai scelto. Le personalizzazioni sono infinite e possono riguardare il font, lo schema dei giorni del mese, il formato e così via fino a rendere il tuo calendario unico e speciale. PhotoSì e Digitalpix sono le soluzioni migliori per un calendario in modo semplice ma con un risultato professionale anche se non hai particolari doti tecniche. Sono due soluzioni sono a pagamento ma ricorda che la qualità della stampa è altissima poiché si tratta di carta fotografica oppure lucida.

Come rilegare i fogli del calendario fotografico

Una delle parti più complesse nella realizzazione del calendario personalizzato riguarda la rilegatura dei fogli. Per fortuna, ci sono molti sistemi che puoi adottare se non hai a disposizione una rilegatrice professionale. Puoi, ad esempio, forare i fogli con la perforatrice, la stessa che usi per inserire gli appunti nel quaderno ad anelli per la scuola. Ti bastano due anelli inseriti nei fori per girare le pagine. In alternativa, puoi semplicemente tenere insieme i fogli con una pinzetta senza doverli rilegare affatto.

Sul retro del calendario ricorda di mettere un gancetto adesivo che appendere i fogli personalizzati con le foto più belle al muro.