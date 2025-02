Nel giro di sole 24 ore, sono stati creati almeno 75 scam token legati a DeepSeek, segnando un aumento triplo rispetto al giorno precedente. Questa situazione ricorda da vicino quello che è successo giorni fa quando Donald Trump ha lanciato la sua meme coin $TRUMP, evento che ha generato una valanga di token fake nel giro di pochissimo tempo.

DeepSeek ha lanciato l’ultima versione della sua app AI il 20 gennaio e in pochi giorni è arrivata in cima all’App Store di Apple. Tuttavia, insieme al successo dell’app, sono emersi numerosi progetti fraudolenti che cercano di sfruttare l’hype per ingannare gli investitori.

Secondo Oz Tamir, analista della società di sicurezza Blockaid, gli scammer hanno creato una DApp (app decentralizzata) che imita il sito ufficiale di DeepSeek. Il trucco è semplice ma devastante: la DApp presenta un bottone “Connect Wallet” che, se cliccato, può svuotare un wallet in pochi secondi. Questo dimostra quanto le truffe nel mondo delle crypto siano diventate sofisticate e pericolose.

Già dal 10 gennaio, DeepSeek aveva pubblicato un post su X per avvertire gli utenti, dichiarando chiaramente di non aver emesso alcuna criptovaluta e di avere un solo account ufficiale su X, esortando gli utenti a rimanere vigili e a diffidare di eventuali truffe.

Nonostante questi avvertimenti, gli scammer sono riusciti a convincere molte persone ad acquistare token fasulli e in alcuni casi, il piano ha avuto successo. Tanto per fare un esempio, uno dei token fake ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 48 milioni di dollari prima di crollare, mentre un altro ha toccato i 13 milioni di dollari.

Sempre secondo Tamir, i truffatori stanno diventando sempre più rapidi nell’identificare le tendenze e creare scam token per sfruttarle. Lo stesso era accaduto con il lancio della meme coin di Trump e di quella della First Lady Melania, che aveva portato a un’impennata di token copiati. Il numero di token legati al nome di Trump, infatti, è passato da 3.300 al giorno a ben 6.800 nel giorno del debutto ufficiale della sua meme coin.

DeepSeek has not issued any cryptocurrency. Currently, there is only one official account on the Twitter platform. We will not contact anyone through other accounts.Please stay vigilant and guard against potential scams.

DeepSeek AI ha conquistato il centro della scena dopo aver dimostrato che il suo modello AI potrebbe competere con ChatGPT di OpenAI. L’azienda ha dichiarato di aver sviluppato il proprio modello con un investimento inferiore ai 6 milioni di dollari, una cifra ridotta rispetto alle decine di miliardi spesi dalle aziende statunitensi per costruire tecnologie simili.

L’impatto di DeepSeek non si è limitato solo al mondo delle AI. Il 23 gennaio, l’ex presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per revocare alcune politiche che, a suo dire, stavano ostacolando l’innovazione AI negli Stati Uniti. Subito dopo, David Sacks, esperto di AI e crypto dell’amministrazione Trump, ha commentato su X che DeepSeek R1 dimostra quanto la competizione nell’intelligenza artificiale sia agguerrita.

L’ondata di paura e incertezza legata a questi eventi ha avuto ripercussioni anche sui mercati finanziari. Nelle ultime 24 ore, il mercato crypto ha subito un calo del 5,5%, segno che la tensione sta crescendo tra gli investitori.

La presenza di scam token e la rapidità con cui emergono truffe di questo tipo continuano a rappresentare una sfida per chi opera nel settore.

In uno scenario così complesso, è fondamentale adottare alcune precauzioni per evitare di cadere vittima di truffe:

Best Wallet si propone come una soluzione all’avanguardia per garantire la massima sicurezza degli investitori. Si tratta di un wallet crypto di ultima generazione, facile da usare e completamente non-custodial, che supporta le principali criptovalute in oltre 50 catene, tra cui Bitcoin, Ethereum e USDT. Con Best Wallet, gli utenti possono acquistare, scambiare, detenere e vendere criptovalute direttamente all’interno dell’app, riducendo la necessità di interagire con piattaforme esterne potenzialmente rischiose.

The Fastest Growing Wallet in Crypto!

In a crowded market, Best Wallet delivers the tools you need to gain an edge. 🚀

1️⃣ Exclusive alpha on new projects.

2️⃣ Buy and claim tokens in the app.

3️⃣ Manage all your assets across multiple chains in one place.

This is why the Best… pic.twitter.com/AT4yos1CmG

— Best Wallet (@BestWalletHQ) December 30, 2024