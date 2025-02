iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona – con gruppi, enti ed associazioni locali – propone un ricco programma di appuntamenti culturali e di intrattenimento per il mese di febbraio 2025. Ecco tutti i dettagli sugli eventi in programma:

Venerdì 7 febbraio, ore 20.45

Palazzo Branda Castiglioni (Piazza Garibaldi)

Conferenza “I Mappamondi del 1622”

Interviene la restauratrice Paola Bertaglia, con il contributo del prof. Marco Zocco Ramazzo. Evento a cura del Comune di Castiglione Olona.

Sabato 8 febbraio, ore 10.

Biblioteca Civica (Via Marconi, 1)

Incontro “Leggere l’ansia, per rendere le ansie leggere…”

Con la dott.ssa Cinzia Bagnaschino. In collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini.

Sabato 15 febbraio, ore 10.30.

Palestra Le Officine (Via Cortina d’Ampezzo)

“Gesta d’Arme” – VIII torneo di scherma storica

A cura della Sala d’Arme I Magli d’Acciaio.

Sabato 15 febbraio, ore 21.

Ex Sala Consiliare (Piazza Garibaldi)

Concerto “Ragione vs Sentimento”

Esibizione del Collettivo Méliès con Francesca Coizet, organizzata nell’ambito del Festival Filosofarti 2025 e a cura di Hamlet Synthesized.

Domenica 16 febbraio, ore 16.

Caffè Lucioni (Piazza della Repubblica)

Tè con l’Autore presenta: “Maschere”

Incontro con la scrittrice Erica Gibogini, organizzato dall’Associazione Borgo Antico.

Domenica 16 febbraio, dalle ore 17.

Ex Sala Consiliare (Piazza Garibaldi)

Evento del Festival Filosofarti 2025:

Ore 17.00: Video installazione “La Voce della Natura” con Luciano Schenato e Stefano Bruno.

Video installazione “La Voce della Natura” con Luciano Schenato e Stefano Bruno. Ore 17.30: Conferenza “Il Salto: forme della distanza nella metafisica della morte fra Mahler e Schopenhauer” con Carlo Serra.

Conferenza “Il Salto: forme della distanza nella metafisica della morte fra Mahler e Schopenhauer” con Carlo Serra. Ore 18.00: Concerto “Farfalle su foglie d’ebano” di Ermanno Librasia, a cura di Hamlet Synthesized.

Sabato 22 febbraio, ore 20.30.

Biblioteca Civica (Via Marconi, 1)

Serata “La Biblioteca in gioco”

Evento dedicato ai giochi da tavolo, in collaborazione con l’associazione In Ludo Veritas.

