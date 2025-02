Il quartiere Matteotti torna a essere bersaglio dei ladri d’appartamento, con nuovi episodi di furti che allarmano i residenti. Gli abitanti chiedono l’intervento del sindaco per contrastare l’ondata di criminalità.

Una paziente racconta la sua esperienza al pronto soccorso di Saronno, sottolineando il grave sovraffollamento ma anche la dedizione del personale sanitario, descritto come un punto di riferimento prezioso in una situazione di emergenza.

Martedì 5 febbraio è previsto uno sciopero di Trenord, con possibili disagi per i pendolari. Sono stati pubblicati gli orari dei treni garantiti per consentire ai viaggiatori di organizzarsi al meglio.

Continua d’adesione e le proposte al sondaggio de ilSaronno su Palazzo Visconti raccoglie le opinioni dei cittadini sul futuro dello storico edificio. Le risposte riflettono il desiderio di valorizzazione e nuovi progetti per renderlo un punto di riferimento per la città.

Proseguono i lavori per la ciclopedonale che collegherà il centro di Saronno al cimitero maggiore, passando per il sottopasso di via Milano. L’opera punta a migliorare la sicurezza e la mobilità sostenibile in città.