Cronaca

SARONNO – Questa mattina alle 8.35 in via Buozzi a Saronno per una caduta dalle motocicletta è stato soccorso un ragazzo di 17 anni. Sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulnza della Croce rossa saronnese, con l’autolettiga il giovane è stato trasderito all’ospedale di Tradate per essere medicato di non gravi lesioni.

A Solaro alle 8.20 di oggi in via per Limbiate intervento dell’ambulanza della Croce vila per una caduta dalla bicicletta, è stato soccorso un 34enne trasportato quindi all’ospesale di Garbagnate Milanese con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita.

In autostrada A9 ad Origgio in direzione Como, al bivio con la A8, alle 0.20 una automobile è uscita di strada: sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale, auto-infermieristica e ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, il conducente è stato soccorso ma non è apparso in pericolo.

A Cesate alle 0.25 in via per Senago per uno scontro auto e moto è stato soccorso un motociclista rimasto lievemente contuso.

03022025