Città

SARONNO – Un legame che resiste al tempo e alle distanze: a 57 anni dal diploma, gli ex studenti della 5ª A di Meccanica dell’Itis Giulio Riva si sono ritrovati per un pranzo in un ristorante di Saronno, riscoprendo i ricordi di un periodo che ha segnato le loro vite.

Era il 1968, un anno simbolico sotto molti aspetti, quando il tanto ambito titolo di perito meccanico rappresentava una porta sicura verso il mondo del lavoro. Oggi, quei ragazzi sono diventati 75enni, ma lo spirito è rimasto quello di un tempo: ancora pronti a scherzare, a raccontare aneddoti e a ripercorrere le giornate passate tra i banchi di scuola.

Il filo dell’amicizia che li univa allora non si è spezzato, anzi, sembra essersi rafforzato nel tempo. Molti di loro sono nonni, impegnati in diversi ambiti: chi nel volontariato, chi in oratorio, chi nella politica cittadina o nella cura dei nipoti. La voglia di fare non è svanita, così come la speranza nel futuro, perché – come hanno sottolineato tra un ricordo e l’altro – quando si è giovani dentro, l’età è solo un dettaglio.

L’incontro si è concluso con un proposito condiviso: ritrovarsi di nuovo il prossimo anno, per continuare a celebrare un’amicizia che il tempo non ha cancellato.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti