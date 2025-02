Città

SARONNO – Ad un anno e mezzo dalla grandinata che ha provocato grandi danni alla città arriva la determina per “l’intervento urgente di messa in sicurezza post grandinata delle coperture del cimitero di via Milano”.

La notizia dell’approvazione del piano esecutivo arriva dall’albo pretorio ma negli ultimi giorni le condizioni precarie del cimitero cittadino di via Milano sono stati al centro di una forte indignazione sui social.

Tutto è iniziato con la segnalazione di una saronnese per l’acqua nel loculo del marito al cimitero maggiore problema che la vedova ha segnalato più volte senza ottenere risposte esaustive o tempi di intervento.

“La grandinata del 2023 ha fatto danni nel tetto dei colombari dove purtroppo c’è questo loculo, quando piove l’acqua scende dal pilastro e porta l’umidità dove c’è mio marito. Sono andata tante volte in Comune la risposta e sempre la stessa, ovvero che non ci sono soldi – riferisce la donna – E’ problema che per me è molto grave, si deve avere rispetto per i nostri morti. Spero che qualcuno legga questo messaggio è da una risposta”.

Già in passato erano state segnalate situazioni di degrado al cimitero maggiore di Saronno.

Negli ultimi giorni però all’albo pretorio è stata pubblica la determina di approvazione del piano esecutivo “l’intervento urgente di messa in sicurezza post grandinata delle coperture del cimitero di via Milano”.

L’intervento dovrà risolvere “le problematiche urgenti di infiltrazioni dalle coperture dei corpi di fabbrica dei corpi A, B ed E danneggiati dalle grandinate di luglio/agosto 2023 ed opere complementari di restauro di 2 cappelle danneggiate dalle infiltrazioni d’acqua”.

Un intervento che prevede anche il parere della Sovrintendenza: il parere dell’ente per i corpi di fabbrica soggetti a tutela è in fase di acquisizione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un particolare del colombaro con le infiltrazioni di acqua)

03022025