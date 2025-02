Città

SARONNO – La comunità di Saronno si prepara a celebrare San Biagio, il santo protettore della gola, con una giornata di appuntamenti religiosi e un’iniziativa solidale dedicata allo sport.

Lunedì 3 febbraio sono in programma diverse celebrazioni con la tradizionale benedizione dei pani e della gola. In Santuario le messe si terranno alle 7, 9 e 18, mentre alla chiesa della Regina Pacis la funzione con la benedizione si svolgerà alle 8.30. Una tradizione molto sentita dai fedeli, che ogni anno si affidano alla protezione del santo, noto per il miracolo della guarigione di un bambino che rischiava di soffocare a causa di una lisca di pesce.

La tradizione di San Biagio e il legame con il panettone

San Biagio è venerato dalla Chiesa cattolica come protettore della gola, in ricordo di un miracolo attribuito alla sua intercessione. Secondo la tradizione, un giorno una madre disperata si presentò a lui con il figlio che rischiava di soffocare per una lisca conficcata in gola. Il santo lo benedisse, e il ragazzo guarì. Da allora la sua figura è associata alla protezione dai mali che colpiscono la gola.

In Lombardia, e in particolare nel Saronnese, la ricorrenza è legata anche all’usanza di mangiare una fetta di panettone avanzato dalle festività natalizie e benedetto il giorno di San Biagio. Questa tradizione trae origine da un’altra leggenda popolare: si racconta che una massaia avesse portato un panettone a un frate, di nome Desiderio, per farlo benedire prima di Natale. Distratta da altre faccende, la donna si dimenticò di ritirarlo e tornò a reclamarlo soltanto il 3 febbraio. Nel frattempo, il frate, non vedendo nessuno tornare a prenderlo, ne aveva mangiato un pezzo al giorno, lasciando solo l’involucro. Tuttavia, quando lo aprì davanti alla donna, il panettone era miracolosamente ricomparso ed era addirittura raddoppiato di dimensioni. Questo episodio fu attribuito a San Biagio e da allora il panettone benedetto è diventato simbolo della sua festa.

Torneo solidale di tennis tavolo in serata

In serata, spazio alla solidarietà con il Torneo solidale di tennis tavolo, organizzato dall’Asd ad tt. L’evento, che si svolgerà nella palestra dell’Ics Aldo Moro in viale Santuario, avrà inizio alle 20.30. Per partecipare è richiesta una donazione di 5 euro, e tutti i giocatori saranno accolti con una fetta di panettone, nel segno della convivialità. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

