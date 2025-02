Città

SARONNO – È più vivo che mai il ricordo e il messaggio di Giada Marongiu, la 17enne scomparsa il primo agosto 2018 a seguito di un rarissimo tumore che l’aveva colpita all’occhio. Oggi, lunedì 3 febbraio, gli oltre mille studenti dell’ITC Zappa, la scuola di via Grandi che Giada frequentava al momento della malattia, l’hanno ricordata con un intenso corteo accompagnato da striscioni e messaggi a sostegno della lotta contro i tumori, del mondo delle donne e dell’importanza di prendersi cura di sé.

guarda tutte le foto 25



Saronno, le immagini degli oltre mille studenti Zappa in corteo per Giada (foto di Mariagrazia)

Alle 10,30 gli studenti di tutte le classi, dalla prima alla quinta, hanno lasciato la scuola con decine di cartelli e striscioni. Scortati dalla polizia locale, hanno percorso via Grandi, via Oberdan e via Varese. Davanti al Santuario, hanno trovato i familiari di Giada, tra cui la zia e la nonna: “Lei teneva moltissimo alla scuola. Anche se provata dalle cure, non rinunciava mai ad andare a lezione e non aveva mai chiesto l’esonero per educazione motoria. Ogni anno la scuola organizza la corsa campestre in sua memoria, ma questo corteo è davvero un momento intenso e un modo per tenere vivo il suo ricordo.”

Percorrendo via Primo Maggio e corso Italia, gli studenti sono arrivati in piazza Libertà, dove si sono disposti in cerchio. Spazio a una canzone dedicata a Giada e a chi lotta contro il cancro. Un messaggio di ricordo, di attenzione alla cura e alla prevenzione che la scuola ha voluto condividere con tutta la città.

La cerimonia si è conclusa con il lancio di alcune lanterne.

guarda tutte le foto 38



Ricordando Giada, tutti i cartelloni (foto di Mariagrazia)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti