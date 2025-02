Solaro

SOLARO – Cade dalla moto e finisce all’ospedale: la disavventura è capitata ieri ad un ventunenne che, alle 15, percorreva via Varese. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, il ferito – con lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita – è stato infine trasportato all’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia nel comasco.

I militari dell’Arma, come sempre in simili circostanze, si sono innanzitutto occupati di deviare il traffico per fare in modo che i soccorsi potessero avvenire in tutta sicurezza; e poi hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro per ricostruire con precisione quel che è successo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

03022025