Calcio

SARONNO – Nel calcio dello scorso weekend a tenere banco il derby della 4′ giornata di ritorno del campionato di calcio d’Eccellenza che ha messo di fronte Fbc Saronno ed Ardor Lazzate (1-1): ai microfoni de ilSaronno l’allenatore saronnese Fiorenzo Roncari, che ha elogiato la squadra ma anche sottolineato quanto sia costata cara l’unica disattenzione proprio allo scadere, i brianzoli hanno infatti pareggiato al novantesimo.

Sull’altro fronte il tecnico dell’Ardor Lazzate, Ferdinando Fedele, anche lui non del tutto soddisfatto dopo la gara: “Con la vittoria, visti i risultati dagoi altri campi, avremmo fatto un passo avanti importante verso la vetta!”

A Fidenza in provincia di Parma nel tardo pomeriggio di ieri è andata anche in scena, per il campionato di basket serie B Nazionale, la partita fra i locali della Fulgor e l’Az Robur Saronno (75-65). Il coach saronnese Stefano Gambaro ha raccontato nella videointervista finale di una partita complicata per Saronno.

(foto: l’allenatore del Fbc Saronno, Fiorenzo Roncari)

03022025