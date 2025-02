iltra2

TRADATE – I volontari sono scesi in campo per una giornata di manutenzione lungo il sentiero 543, che collega Appiano Gentile a Tradate. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, ha avuto come obiettivo principale non solo il riordino del percorso ma anche un importante intervento per il miglioramento della biodiversità locale.

Oltre alle attività ordinarie di manutenzione, il gruppo si è concentrato sulla gestione di due aree marginali in cui si è proceduto al taglio di esemplari di quercia rossa (Quercus rubra), una specie nordamericana. Questo intervento ha consentito di restituire spazio alle specie autoctone, favorendo un rinnovamento del bosco più in linea con l’ecosistema originario.

Per dare concretezza a questo obiettivo, i volontari hanno piantato un totale di 20 nuove piante, appartenenti a specie locali e selezionate per le loro caratteristiche ecologiche. Tra queste:

5 meli selvatici (Malus sylvestris)

5 peri selvatici (Pyrus pyraster)

3 frassini (Fraxinus excelsior)

3 farnie (Quercus robur)

3 ginestre dei carbonai (Cytisus scoparius)

1 sanguinella (Cornus sanguinea)

Questo intervento rappresenta un passo significativo per la tutela della biodiversità e il recupero degli equilibri naturali del bosco. La scelta delle specie autoctone non solo arricchisce il patrimonio naturale, ma contribuisce anche a creare un ambiente più resiliente e adatto alle condizioni locali.

(foto: un momento dell’intervento)

03022025