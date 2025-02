Cronaca

SARONNO – Traffico paralizzato questa mattina, martedì 4 febbraio, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese in direzione Milano, a causa di un incidente avvenuto poco prima delle 6 al km 0+800. Nel sinistro sono rimaste coinvolte diverse autovetture, causando pesanti disagi alla circolazione, con code che hanno raggiunto i dieci chilometri.

Intervento dei soccorsi e situazione traffico

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso sanitario e meccanico, insieme alle pattuglie della polizia stradale e al personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Due persone sono rimaste ferite: un uomo di 59 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, e una donna di 62 anni, trasferita in codice giallo all’ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio.

Attualmente, il traffico defluisce su tre corsie, ma si registrano ripercussioni anche sulla A9 Lainate-Chiasso, con code tra Origgio Ovest e il bivio per la A8. Per chi viaggia in direzione Milano/Venezia, è consigliato seguire la Tangenziale Ovest di Milano con rientro alla Barriera di Milano Ghisolfa.

