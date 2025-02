Cronaca

NERVIANO – Quattro mezzi dei vigili del fuoco, dipendenti all’esterno del locale e tanto tantissimo fumo nel parcheggio. E’ l’emergenza di stanotte, alle prime ore di martedì 4 febbraio, nel supermercato Ipertosano di Nerviano.

Intorno alle 3,30 è scattato l’allarme anti-incendio nel punto vendita. I dipendenti presenti hanno lasciato il punto vendita e sul posto sono accorse le pattuglie della vigilanza privata Sicuritalia presto raggiunte dai vigili del fuoco. I pompieri hanno presto trovato la causa del fumo. Secondo le prime ricostruzioni non si tratterebbe di un incendio ma di un guasto ad un compressore dei parcheggi interrati. I pompieri sono rimasti sul posto fino alle 5 per la messa in sicurezza della struttura.

