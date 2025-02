Città

BUSTO ARSIZIO – Oggi, Giornata Mondiale contro il Cancro, l’Ospedale di Busto Arsizio inaugura il nuovo Day Hospital Onco-Ematologico.

Situata all’interno del Padiglione Shapira, la struttura ospita quattro camere per i trattamenti ognuna delle quali composta da 3-4 letti, per un totale di 14 poltrone donate all’ospedale dall’Associazione Dudù For You; gli ambienti sono maggiormente spaziosi, più luminosi, accoglienti e impreziositi da immagini rilassanti che raffigurano mare, montagna, panorami boschivi.

Il Day Hospital bustocco è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30 e somministra chemioterapie oncologiche ed ematologiche, terapie target o terapie di supporto. Qui vengono curati tumori solidi ed ematologici, con una prevalenza di leucemie, linfomi, mielomi, piastrinopenie, sindromi mieloproliferative croniche e mielodispastiche.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione la Direzione Strategica aziendale, la Elisabetta Todisco – Direttore della Struttura Complessa di Ematologia, l’Assessore Mario Cislaghi del Comune di Busto Arsizio e numerosi rappresentanti delle associazioni di volontariato, attive nei presidi ospedalieri di ASST Valle Olona, quali LILT, AIL, Saronno Point ADV, Dudù For You, Fondazione Renata Quattropani ETS.

Nel 2024, l’attività ambulatoriale ematologica e oncologica è cresciuta: sono state effettuate oltre 8.000 visite di controllo, più di 1.300 prime visite e oltre 19.000 accessi MAC.

Gli interventi di ristrutturazione sono durati 4 mesi e mezzo circa, comprensivi del trasloco, per un investimento economico pari a circa € 55.000.

Il Padiglione Shapira, infine, sarà coinvolto nei prossimi mesi in un ulteriore intervento di ammodernamento: grazie alla generosa donazione ricevuta dall’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma, pari a 700.000 euro, saranno realizzate due camere sterili che consentiranno all’Ematologia di crescere ulteriormente, migliorando il percorso di cura e proseguendo lungo il cammino dell’eccellenza che già contraddistingue la Struttura Complessa.

