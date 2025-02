Cronaca

SARONNO – “A9 Saronno-Origgio, tratto Chiuso dal chilometro 15.7 in direzione Lainate”. Lo comunicato l’ente autostradale in relazione al grave incidente avvenuto poco dopo le 17.

“Il tratto chiuso è quello compreso tra Saronno ed Origgio, per incidente – confermano da Autostrade per l’Italia – Entrata consigliata verso Lainate: Origgio Ovest su A8 Milano-Varese. Uscita consigliata provenendo da Como: bivio Pedemontana”.

Saronno in entrata è chiuso al traffico verso Lainate per incidente. Entrata consigliata verso Lainate: Origgio. Coda in uscita a Turate provenendo da Como.

Coda di 4 km tra Bivio A9-A36 Pedemontana e Saronno per incidente Entrata consigliata verso Lainate: Bivio A8-A36 Pedemontana su A8 Milano-Varese. Uscita consigliata provenendo da Como: Bivio A9-A36 Pedemontana.

A quanto pare si sono scontrati due veicoli che viaggiavano in direzione sud, sul posto oltre ai vigili del fuoco del comando saronnese e la polizia stradale anche diversi mezzi di soccorso, ed atterrato pure l’elisoccorso proveniente da Milano ed è arrivata l’auto-infermieristica, almeno tre persone sarebbero rimaste ferite.

(seguono aggiornamenti)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto; per l’incidente in autostrada A9 è intervenuto anche l’elisoccorso)

04022025