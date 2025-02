Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dopo la vittoria della scorsa domenica in casa per 1-0 con il Casteggio, la Caronnese ha ufficializzato l’acquisto di Cristiano Iacovo, un esterno classe 2004 che rafforzerà il reparto offensivo del tecnico Michele Ferri per provare ad agguantare la promozione in Serie D.

Il nuovo attaccante della Caronnese, seppur giovane, può vantare diverse esperienze. Infatti Iacovo è cresciuto nell’Accademia Pavese per poi passare dall’Accademia Inter, Pavia, Alessandria, Renate e Pescara prima di approdare a Caronno Pertusella.

Le prime parole in rossoblu di Cristiano Iacovo: “Sono un attaccante esterno, mi piace partire da sinistra per andare al tiro con il mio piede forte, il destro e voglio dare una mano alla squadra per salire di categoria”. Continua il nuovo acquisto: “Ho scelto la Caronnese per via della bontà e l’ambizione del progetto: ho parlato tanto con Emiliano Nitti e le sue parole mi hanno convinto appieno. L’approccio alla squadra è stato molto buono, ho trovato un ambiente tranquillo e ritrovato alcuni compagni con cui avevo già giocato in passato, come Gabriele Vergani e Flavio Dilernia che mi stanno dando una mano ad ambientarmi il più velocemente possibile”.

(foto da Sc Caronnese)