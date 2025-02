Calcio

SOLBIATE ARNO – Si separano le strade fra la Solbiatese e mister Danilo Tricarico, arrivato la scorsa estate a Solbiate Arno dopo le ottime stagioni alla guida del Fbc Saronno. In avvio di campionato d’Eccellenza la partenza a razzo della Solbiatese, poi nel periodo invernale le delusioni con la sconfitta nella finale regionale di Coppa Italia e qualche passo falso in campionato costato il primo posto in classifica, come quello di domenica scorsa contro la Rhodense. La società questa mattina ha dunque annunciato il cambio di allenatore: nelle prossime ore dovrebbe essere reso noto il nominativo del sostituto di Tricarico.

Il comunicato ufficiale

La Solbiatese Calcio 1911 comunica che Danilo Tricarico non è più l’allenatore della prima squadra. Intendiamo ringraziare Danilo per l’impegno profuso e augurargli il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale.

Classifica

Pavia 46, Mariano 46, Solbiatese 44, Caronnese 43, Rhodense 43, Ardor Lazzate 41, Fbc Saronno 35, Sestese 25, Sedriano 25, Cinisello 24, Lentatese 23, Meda 22, Vergiatese 22, Casteggio 21, Legnano 19, Ispra Calcio 18, Robbio Libertas 12, Base 96 Seveso 10.

