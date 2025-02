Città

SARONNO – Stasera in consiglio comunale il bilancio di previsione con l’obiettivo per la maggioranza di dimostrare di avere i numeri per continuare a guidare la città. Alle 19 in Sala Vanelli l’avvio della lunga e determinante seduta.

L’approvazione del bilancio rappresenta un passaggio cruciale per l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi, ma l’esito non è affatto scontato. Ancora non è chiaro se esista una maggioranza solida in grado di garantire il via libera al documento finanziario.

Con tutti i consiglieri presenti, servirebbero 13 voti favorevoli. Attualmente, la maggioranza può contare su 12 voti (Pd, Tu@, Saronno Civica, Con Saronno e l’indipendente Cattaneo), mentre l’opposizione dispone di altrettanti consensi (Lega, Fi, FdI, Obiettivo Saronno e Calderazzo). A risultare decisivo potrebbe essere il voto della presidente del consiglio, Marta Gilli, che finora ha mantenuto una posizione neutrale, astenendosi nelle votazioni.

Un altro tema di discussione sarà la modalità di voto. L’assenza del sistema elettronico costringerà a ricorrere all’appello nominale, una procedura contestata dalle opposizioni, che temono possa influenzare l’esito della votazione. La serata si preannuncia dunque tesa, con possibili colpi di scena.

Qui l’ordine del giorno

Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Periodo 2025/2027. Determinazione delle tariffe per i servizi locali per l’anno 2025 ed approvazione del tasso percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale. Presa d’atto deliberazione G.C. n. 228 del 14/11/2024. Imposta Municipale Propria (IMU) – Aliquote anno 2025. Approvazione aliquote addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2025 differenziate per scaglioni di reddito. Imposta di Soggiorno – tariffe 2025. Presa d’atto deliberazione G.C. n. 224 del 14/11/2024. Canone Unico Patrimoniale – tariffe 2025. Presa d’atto deliberazione G.C. n. 226 del 14/11/2024. Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027 dell’Istituzione Comunale Mons. Pietro Zerbi. Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Approvazione della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per la gestione della Rete Bibliotecaria Provinciale. Intervento ai sensi dell’art. 5.3 delle norme di piano del Piano dei Servizi del vigente P.G.T. – Realizzazione di attrezzature da parte dell’iniziativa privata su aree di proprietà privata destinate a servizi. “Il Granello edificio via Torricelli, 23 Saronno”. Approvazione del verbale della seduta precedente.