Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua la sua espansione nel mondo delle criptovalute, annunciando ufficialmente che, d’ora in poi, chi possiede la meme coin $TRUMP può usarla per acquistare articoli ufficiali, come sneakers, orologi e profumi nei siti ufficiali legati al suo nome.

Si tratta di un cambio di rotta sorprendente, considerando che in passato Trump aveva definito il valore delle criptovalute “basato sul vento”. Oggi, invece, come già annunciato durante la campagna elettorale, si considera un paladino del mondo crypto e “bitociner” di ferro.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

La meme coin $TRUMP diventa un metodo di pagamento ufficiale, acquisendo così un’utilità reale

Finora, la meme coin $TRUMP, lanciata sul mercato alla vigilia dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca, era utilizzata principalmente a scopo speculativo o per sostenere politicamente Donald Trump. Ora, però, la situazione è cambiata. Infatti, tre siti ufficiali legati al nome di Trump accettano la crypto $TRUMP come valuta per l’acquisto di prodotti legati al brand del presidente.

GetTrumpSneakers.com, GetTrumpWatches.com e GetTrumpFragrances.com sono i tre portali, appartenenti alla CIC Ventures LLC, che permettono ai possessori del token di utilizzarlo come valuta di scambio. Non si tratta, però, solo di vendere merchandise. Con questa iniziativa, infatti, Donald Trump sta cercando di dare una maggiore legittimità alla sua meme coin, trasformandola in un asset con un utilizzo pratico e non solo speculativo.

Questo nuovo aspetto potrebbe attirare nuovi investitori e sostenitori, aumentando la domanda di $TRUMP e, di conseguenza, il suo valore. Ma non è finita qui: il 29 gennaio, la Trump Media and Technology Group, la società madre che gestisce i social network di Donald Trump, ha annunciato il suo ingresso nei servizi finanziari, compresi gli investimenti in criptovalute.

Dopo questa dichiarazione, le azioni della società sono salite dell’8%, dimostrando l’interesse degli investitori per la nuova direzione intrapresa dall’ex presidente.

Il futuro di $TRUMP: rally in arrivo?

Ora che il token ha una funzione più concreta, molti si chiedono se il suo valore potrebbe esplodere sul mercato. L’integrazione della meme coin come metodo di pagamento, infatti, potrebbe rafforzarne la credibilità e stimolare la domanda.

Tuttavia, il mercato delle criptovalute rimane altamente volatile e la concentrazione di una grande quantità di token in poche mani potrebbe limitarne l’adozione su larga scala. Se l’entusiasmo attorno a $TRUMP continuerà a crescere, potrebbe verificarsi un rally, ma come sempre nel mondo delle crypto, nulla è scontato.

Ciò che è certo è che Donald Trump sta cercando di lasciare il segno anche in questo settore, e questa mossa potrebbe avere ripercussioni interessanti nel lungo periodo.

