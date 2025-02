news

Musk It (MUSKIT), una meme coin di cui nessuno aveva mai sentito parlare fino a qualche giorno fa, sta guadagnando notorietà in queste ore grazie alla sponsorizzazione di Errol Musk. Questo nome potrebbe non dire nulla ai più. Eppure, si tratta del padre di Elon Musk, il quale avrebbe deciso (anche lui) di entrare in scena, in modo vistoso, nel settore delle criptovalute.

Recentemente, infatti, ha promosso questa meme coin sui social media, con l’obiettivo dichiarato di farle raggiungere una capitalizzazione di 200 milioni di dollari.

In cosa consiste esattamente questa meme coin? Al momento, non è chiaro. Quale sia la sua tokenomics o la sua strategia futura, infatti, non è stato specificato in nessun modo.

Di fatto, viene proposta come un acquisto “a scatola chiusa”, facendo leva sull’associazione con il cognome Musk. In realtà, inizialmente, non aveva alcun legame con la famiglia del magnate sudafricano, essendo stata creata da una società terza, unicamente per sfruttarne la popolarità.

Tuttavia, per rassicurare gli investitori possono, il partner in affari di Errol Musk, Nathan Browne, ha dichiarato che questa meme coin “non può essere un pump and dump”. Per chi non lo sapesse, il pump and dump è una strategia speculativa in cui figure influenti promuovono un asset per aumentarne il valore, per poi venderlo ai nuovi investitori per ottenere profitti. In sintesi: voi comprate, e qualcun altro guadagna.

E se Nathan Browne assicura che non si tratta di un pump and dump, chi siamo noi per dubitarne? Del resto, in un’epoca in cui Elon Musk può piazzare il logo di Dogecoin ($DOGE) su un sito governativo creato appositamente per lui; il presidente degli Stati Uniti può lanciare la propria meme coin detenendone l’80% della supply e, in generale, tutto sembra permesso… perché non dare un’opportunità di guadagno anche a Musk senior?

Dopotutto, perché non dovremmo fidarci? Forse perché Elon Musk ha definito in precedenza suo padre “una persona orribile che ha commesso ogni crimine possibile”?

Questo potrebbe essere un segnale d’allarme, eppure la meme coin Musk It ha registrato un’impennata di valore di 7x in pochi minuti dopo il tweet, passando da 0,01 a un massimo di 0,07 dollari.

Successivamente, ha ritracciato fino a 0,03 dollari, contraddicendo in parte l’affermazione di Browne secondo cui non si tratterebbe di un pump and dump. Ma, se lo dice lui…

Meme Index ($MEMEX) uno strumento utile per mitigare la volatilità delle meme coin ed evitare eventuali truffe

In un mercato in cui le meme coin sembrano diventare strumenti ideali per chi vuole sfruttare la propria notorietà all’interno del settore crypto, come ci si può proteggere?

La soluzione più efficace è sicuramente quella di diversificare il portafoglio di asset il più possibile, il che potrebbe tradursi nell’acquisto di decine di meme coin differenti.

Se una meme coin eccessivamente rischiosa (o persino truffaldina) va a zero, un portafoglio ben diversificato ne minimizza le perdite. Tuttavia, gestire un simile portafoglio non è sempre facile.

Per fortuna, è stato lanciato recentemente un fondo che consente di ottenere un portafoglio equilibrato di meme coin senza sforzi. Si tratta del Meme Index ($MEMEX), un sistema, basato su quattro indici diversi, che ha creato panieri di meme coin su cui investire, suddivisi per nicchia di mercato.

Si va dalle meme coin a maggiore capitalizzazione, come $DOGE, $SHIB o $PEPE, fino a quelle più speculative, coprendo l’intero spettro del settore.

L’investitore, acquistando una quota di questo fondo, ottiene un’esposizione bilanciata su tutte le meme coin incluse nell’indice, possedendo un solo asset. In questo modo, anche se una meme coin all’interno del fondo dovesse crollare, l’impatto sul portafoglio sarebbe limitato.

Al contrario, quando il mercato delle meme coin sale, l’investitore può ottenere un rendimento medio allineato all’andamento generale. Per questo motivo, molti investitori vedono nel Meme Index la soluzione ideale per ridurre i rischi e massimizzare i profitti nel settore delle meme coin.

Si tratta di un progetto ancora nelle sue prime fasi, con il lancio in prevendita della criptovaluta $MEMEX, un token considerato estremamente promettente da molti analisti.

Se il Meme Index rivoluzionerà davvero il mercato come sembra, allora MEMEX potrebbe registrare performance eccezionali.

Ad oggi, Meme Index ha raccolto oltre 3,2 milioni di dollari di capitale, con MEMEX disponibile in prevendita al prezzo di 0,0158443 dollari.

VAI ALLA PREVENDITA DI MEME INDEX

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.