VENEGONO INFERIORE – Emozionanti e partecipate le celebrazioni di posa delle Pietre d’inciampo in memoria della Famiglia Costantini a Venegono Inferiore e Superiore. Catturati sul territorio di Venegono, i nove componenti della famiglia Costantini furono deportati nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau dove furono uccisi.

Un progetto, quello per ricordarli, che ha coinvolto le due Amministrazioni comunali, Anpi Provincia di Varese e i ragazzi delle nostre scuole e del liceo artistico. “Un’occasione importante per fare memoria della Shoa e non rimanere, ancora ai giorni nostri, indifferenti” dicono dal comune di Venegono Inferiore.