CSSTIGLIONE OLONA – Nei giorni scorsi gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Ic Cardinal Branda Castiglioni hanno visitato il Binario 21 a Milano, memoriale della Shoah a Milano.

Accompagnati dai loro insegnanti, dal sindaco Giancarlo Frigeri e dagli amministratori comunali, i ragazzi hanno visitato il memoriale, luogo emblematico della deportazione degli ebrei e di coloro che furono perseguitati e trasportati verso i campi di concentramento e sterminio. Il memoriale non è solo un simbolo di ricordo, ma anche un luogo di conoscenza, studio, ricerca e dialogo: uno spazio pensato per chi ha vissuto quelle tragedie, per chi vive oggi e, soprattutto, per le generazioni future. La visita ha rappresentato un’importante occasione di riflessione sulle vicende umane di coloro che furono perseguitati per motivi religiosi, politici e razziali.

“In particolare, nella ricorrenza della Giornata della memoria, il momento assume un significato ancora più profondo: per commemorare le vittime dell’Olocausto, ma anche come monito universale contro ogni forma di discriminazione, intolleranza e violenza basata su etnia o religione. Per i ragazzi, così come per tutti coloro che hanno preso parte alla giornata, la visita è un invito a costruire una società basata sul dialogo, sull’incontro e sul confronto, sottolineando l’importanza della memoria come strumento per non dimenticare ciò che è accaduto e per assicurarsi che simili tragedie non si ripetano mai più” dicono dal Comune.