SARONNO – Nove quintali di arance vendute seguite da molte offerte.

“Ogni anno qualcosa di miracoloso, tantissime persone, amici, simpatizzanti, come sempre hanno dimostrato qualcosa di speciale nei confronti della Saronno point Odv – dicono i responsabili dell’associazione di volontariato, presente con il proprio stand lo scorso fine settimana in piazza Libertà per la vendita benefica delle arance – Tanti ci chiedono cosa vuole dire Odv, significa “organizzazione di volontariato”. Cosa è cambiato dalla dicitura Onlus , sicuramente più controllo , un cambiamento per monitorare meglio le attività delle associazioni. Un doveroso grazie a tutti, Saronno e dintorni rispondono sempre alle grande , solo perché noi tutti siamo impegnati nel poter migliorare sempre più l’aiuto verso i malati di cancro”.