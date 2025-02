Comasco

ROVELLO PORRO – L’attenzione del singolo diventa essenziale nella lotta ai pericoli e ai rischi: l’obiettivo diventa rafforzare il tessuto sociale di Rovello, “buttare l’occhio sulla strada”, diventando noi stessi vigili del paese, attraverso una sorveglianza spontanea, non solo in un’ottica di prevenzione ma, soprattutto, nello spirito di aiutare l’altro. Le misure di controllo sono di primaria importanza, ma devono essere supportate da una base di coesione sociale e di cooperazione.

Per questo, il comune di Rovello Porro organizza un incontro pubblico per la presentazione del progetto Controllo del vicinato, con lo slogan: “Il miglior antifurto è il tuo vicino”. L’iniziativa si rivolge ai residenti per promuovere la collaborazione tra i cittadini al fine di aumentare la sicurezza della comunità.

L’appuntamento è fissato per giovedì 6 febbraio alle 21 nella sala consiliare della sede comunale.

Durante l’incontro interverranno il referente del Controllo di vicinato provinciale, rappresentanti dell’arma dei carabinieri, un rappresentante della polizia locale, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Rovello Porro. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini interessati.

