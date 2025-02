Città

SARONNO – Arriva dalla proprietaria e dall’Enpa cittadina l’appello per ritrovare Simba, una gattina di sei mesi smarrita il 3 febbraio in via Monte Rosa a Saronno.

Simba abita con la sua famiglia al quartiere Prealpi. Ha il pelo corto grigio tigrato con macchie bianche sul petto, sulle zampe e sul muso, grandi occhi vispi e curiosa.

L’ipotesi è che non sia tornata a casa perchè rimasta bloccata in qualche box, cantina o giardino nelle vie adiacenti. Chiunque l’abbia vista o abbia informazioni può contattare Enpa Saronno al 331 741 4284 per contribuire alle ricerche e aiutare la famiglia a riportarla a casa.

